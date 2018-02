Football: Le conseil de Thierry Henry à Neymar concernant Lionel Messi epuis le mercredi 21 février 2018, une déclaration attribuée à Thierry Henry enflamme les réseaux sociaux. Si l’on s’en tient à nos confrères de "Sport" qui ont relayé ladite déclaration, Thierry Henri aurait donné un conseil pas très courtois au Brésilien Neymar concernant Lionel Messi. Notre source indique que l’ancien attaquant français a conseillé à Neymar de changer de sport s’il ne veut pas rester dans l’ombre de Messi:« Si Neymar ne veut pas rester dans l’ombre de Messi, il doit changer de sport. ».

Plusieurs autres médias ont relayé cette déclaration qu’on attribue à Thierry Henry. D’après le quotidien catalan, celui qui est actuellement consultant pour la chaîne britannique Sky Sports , aurait fait cette déclaration « durant la retransmission du match des 8es de finale aller entre Chelsea et Barcelone » : « Je ne sais pas si Neymar a quitté le Barça pour sortir de l’ombre de Messi. Ce que je sais, c’est que tous les joueurs sont dans l’ombre de Messi. Si Neymar ne veut pas rester dans l’ombre de Messi, il doit changer de sport. »

Cette déclaration a-t-elle été inventée par des comptes Twitter pro-Barça ? Sky Sportsdurant la retransmissiondu match des 8es de finale aller entre Chelsea et Barcelone mardi soirJe ne sais pas si Neymar a quitté le Barça pour sortir de l’ombre de Messi. Ce que je sais, c’est que tous les joueurs sont dans l’ombre de Messi. Si Neymar ne veut pas rester dans l’ombre de Messi, il doit changer de sport. D’après Sports.fr, la prétendue déclaration de l’ancien attaquant des Bleus était déjà sur twitter cela faisait cinq jours et par les supporters du Barça. Cette déclaration n’était-elle qu’une pure invention?

Thierry Henri a tenu à mettre les choses au clair sur son compte Twitter : « Certains journalistes devraient se détendre. Quand ils m’ont demandé l’année dernière si Neymar a quitté le Barca parce qu’il était dans l’ombre de Messi, j’ai simplement expliqué que 1) Je n’avais aucune idée pourquoi il était parti 2) que TOUS les joueurs du monde sont dans l’ombre de Messi 3) que par ce raisonnement, toute l’équipe devrait arrêter 4) et que c’est peut-être pour cela que je me suis arrêté là (blague ha ha ha ha). Apparemment, certains de mes propos ont été égarés… »

