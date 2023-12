Football- Ligue 1 : Iliman Ndiaye (OM) expulsé contre Rennes

Plus rien ne semble aller pour Iliman Ndiaye. Quelques jours après son embrouille avec Gennaro Gattuso, lors du match de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, l’attaquant sénégalais a pourtant bénéficié de la confiance de son entraîneur, qui l’a donc titularisé pour le choc contre le Stade Rennais, ce dimanche, en Ligue 1. Mais l’ancien joueur de Sheffield United n’est pas allé au bout de sa rencontre.



Après avoir obtenu le penalty sur le premier but de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye est un peu sorti de son jeu et a commis une grosse faute sur Belocian à la 68e, après avoir tenté de se rattraper d’une perte de balle.



L’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, n’a donc pas bronché et a directement expulsé l’international sénégalais. Ce qui ne va certainement pas l’arranger pour sa remise en confiance.