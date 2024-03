Football-Ligue 1 : Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr décisifs, l’OM gifle Clermont et enchaîne Wiwsport.com-Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur son banc, l’Olympique de Marseille enchaîne les belles prestations. Avec, notamment, un but d’Iliman Ndiaye et deux passes décisives d’Ismaila Sarr, l’OM a enregistré samedi, à Clermont (1-5), une deuxième victoire d’affilée en Ligue 1.

En proie au doute sous la houlette de Gennaro Gattuso, le club phocéen a repris des couleurs et restait sur deux victoires convaincantes contre le Shakhtar Donetsk et Montpellier, avant de se déplacer sur la pelouse de Clermont ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1



Dominateur dès l’entame de la rencontre, l’OM a fini par trouver la faille grâce à un but d’Iliman Ndiaye, qui enchaîne après son superbe match contre Montpellier.



Malgré les nombreux arrêts du portier international sénégalais Mory Diaw – autre Lion dans ce math – et l’égalisation de Bilal Boutobba (53e), les Marseillais n’ont pas douté et ont repris l’avantage grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (59e).



Après le 19e but de la saison de l’attaquant gabonais, l’Olympique de Marseille a déroulé. Lancé par Ismaila Sarr, Jonathan Clauss a marqué d’une belle frappe pour le troisième but marseillais (67e).



Luis Henrique (80e) et Faris Moumbagna, sur une deuxième passe décisive d’Ismaila Sarr (90e+5) ont participé au festival. L’OM rassure donc avant Villarreal, jeudi, et revient provisoirement à la 6e place du classement.



