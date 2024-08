Football/ Ligue 1 : La Linguère de Saint-Louis tient son nouvel entraîneur en la personne de Massamba Cissé

Sans entraîneur depuis l'arrivée du président Bamba Ba, suite au départ de Magib Diagne qui a signé au Diamono de Fatick, la Linguère de Saint-Louis a recruté El Hadj Massamba Cissé, ancien entraîneur de l’AS Pikine et du Stade de Mbour, qui a paraphé un contrat de deux ans avec le club fanion de l'ancienne capitale du Sénégal.



Avec cette arrivée, le nouveau président Bamba Ba marque déjà une volonté de changement pour mener à bon port cette belle équipe qui a longtemps porté les gloires du football sénégalais . Ce nouveau technicien, réputé de bien maîtriser le football en général et sénégalais en particulier, aura la lourde tâche de bâtir une équipe compétitive pour les deux saisons à venir. Une équipe déjà amputée de bon nombre de ses meilleurs joueurs, après les départs de Ben Makha Ba parti au Jaraaf de Dakar, Amadou Tidiane Kebé à l'union sportive de Gorée, et tout dernièrement Souhibou Gningue et Mamadou Diop, qui constituaient la charnière centrale de la Linguere et qui ont tous deux signé à l’AS Pikine pour les saisons à venir.



Adama Sall (Saint-Louis)