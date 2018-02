Football: Neymar explique ce qu’il compte faire pour le PSG, avant de partir

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 15:30

Arrivé au PSG l’été dernier, l’international brésilien Neymar ne voudrait pas partir du club de la capitale française sans toutefois laisser des souvenirs inoubliables durant le temps qu’il y passera. Auteur du 2000e but de l’histoire du Paris Saint-Germain, Neymar a fait savoir via le site officiel du club, qu’il voudrait écrire des pages importantes de l’histoire du club.

Une déclaration qui vient renouer les bonnes relations avec certains supporters parisiens qui lui en voulaient après avoir refusé à Cavani de transformer le penalty la semaine dernière, pour lui permettre de devenir le buteur le plus prolifique de l’histoire du Paris Saint-Germain. Mais contre Montpellier, Edinson Cavani a ainsi dépassé Zlatan Ibrahimovic. Neymar a déjà dépassé un cap: celui du 2000e but de l’histoire du PSG.

« C’est très important d’entrer dans l’histoire d’un club » Le site officiel du Paris Saint Germain a indiqué que le Brésilien a fait part de sa fierté d’avoir écrit une des lignes de l’histoire du club parisien. « Entrer dans l’histoire du club c’est très important pour un joueur. Je suis venu ici pour cela. Pour entrer dans l’histoire et faire progresser le Paris Saint-Germain » a expliqué Neymar, qui a également reçu le trophée récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe.

« C’est un grand honneur, je suis très content d’autant plus qu’il y a beaucoup de joueurs brésiliens de qualité en Europe. C’est un honneur pour moi de recevoir une nouvelle fois ce trophée et je vais continuer à travailler dur pour aider mes coéquipiers ».



