Football : Oliver Kahn a rencontré Sadio Mané lors de sa visite à Al Nassr En visite en Arabie Saoudite, Oliver Kahn a fait un saut dans les installations d’Al Nassr. Une occasion pour l’ancienne gloire allemande de rencontrer son ex joueur, Sadio Mané, nous apprend wiwsport.com

Mardi 19 Septembre 2023

Un an après son arrivée dirigée par Oliver Kahn en Bavière, Sadio Mané est parti du Bayern Munich pour retrouver Al Nassr en Arabie Saoudite.



Un départ du Sénégalais qui a précédé de peu celui de l’ancien gardien de but allemand du club bavarois. Désormais libre de ses responsabilités au Bayern, Kahn a rencontré Sadio Mané en Arabie Saoudite.



En visite dans les installations d’Al Nassr, l’Allemand a publié une photo de sa rencontre avec la star sénégalaise mais aussi Cristiano Ronaldo, le coéquipier de Mané. On imagine que les deux hommes n’avaient pas eu l’occasion de discuter le divorce consommé il y a quelques mois.

wiwsport



