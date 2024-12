Football- Performances des Lions : Nicolas Jackson décisif avec Chelsea en Premier League anglaise APS – L’international sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, enchaine les succès en Premier League anglaise, en inscrivant son huitième but de la saison, dimanche, contre Aston Villa, lors de la treizième journée, à Stamford Bridge.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Nicolas Jackson a participé à la troisième victoire consécutive de Chelsea (3e, 25 points) contre Aston Villa (3-0). Le Sénégalais a inscrit le premier but de son équipe à la 7e mn, sa huitième réalisation de la saison. Son équipe s’est imposée, 3-0, avec des buts de l’Anglais Cole Palmer et de l’Argentin Enzo Fernandez.



Sur les six de huit buts de cette saison, l’attaquant des Lions du Sénégal a toujours ouvert le score du match contre Wolverhampton, Crystal Palace, West-Ham, Newcastle, Leicester et Aston Villa.



L’ancien joueur du Casa Sports (Sénégal) est sorti à la 71e mn remplacé par le Français Christopher Nkunku.



Les coéquipiers de Nicolas Jackson en équipe nationale Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye d’Everton (15e), se sont lourdement inclinés (0-4), dimanche, sur la pelouse de Manchester United, à Old Trafford, avec des doublés de l’Anglais Rashford et du Néerlandais Joshua Zirkzee.



Titulaires, Ndiaye a joué la totalité du match tandis que Gueye est sorti à la 67e



Après une belle victoire (4-0), lors de la dernière journée contre Manchester City, Tottenham (7e) de Pape Matar Sarr a été freiné, ce dimanche, par Fulham, lors du derby londonien.



Les Spurs ont été tenus en échec (1-1) par les Cottagers qui évoluaient à dix depuis la 22 mn, après l’expulsion de l’Écossais Tom Cairne. Pape M. Sarr est sorti à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, remplacé par le jeune Anglais Archie Gray.



Crystal Palace d’Ismaila Sarr a fait match nul (1-1), contre Newcastle. Sarr qui a joué l’intégralité du match est sur sa quatrième titularisation.



En Ligue 1 française, Brest (11e) d’Abdallah Sima a battu, 3-1, Strasbourg (13e) de Habib Diarra, lors de la treizième journée. Les Strasbourgeois enregistrent un quatrième revers successif, leur sixième de la saison.



Lamine Camara (malade), Krepin Diatta et Boulaye Dia (blessés) absents



Lamine Camara, malade, et Krepin Diatta (blessé) n’ont pas participé au match perdu (1-2) de leur équipe, Monaco (2e) contre Marseille.



Réservé lors du match de l’Europa League, mercredi, contre Qarabag (Azerbaïdjan), Moussa Niakhaté a repris à Lyon (5e) sa place de titulaire, lors de la victoire contre Nice (4-1), dimanche.



Le Sénégalais Dame Gueye qui évolue en National 1 française avec le Mans FC, a signé un doublé conte La Saint-Colomban Sportive Locminé (National 2), lors des 1/64e de finale de la Coupe de France.



En Série A Italienne, Lazio (6e) s’est inclinée, contre Parme (1-3), lors de la quatorzième journée, sans Boulaye Dia, blessé.



En Liga Espagnole, Pape Gueye a fait son retour de blessure avec Villarreal, lors du match nul (2-2), de la quinzième journée contre Gérone. Le sous-marin jaune est cinquième avec un match en moins.



En Fortuna Liga de la République tchèque, El Hadji Malick Diouf enchaîne une sixième titularisation, toutes compétitions confondues, avec Slavia Prague. Son équipe, leader du championnat, s’est imposée, dimanche, lors de la seizième journée, contre Liberec. Diouf est sorti à la 80e mn.



En Super Liga serbe, Cherif Ndiaye et l’Etoile Rouge de Belgrade dominent le championnat, avec deux journées en moins. Ils ont battu, lors de la 17e journée, Mladost, 2-0.



En deuxième division belge (Challenger Pro League), l’attaquant sénégalais de 20 ans, Pape Moussa Fall, a inscrit un triplé contre Le Racing White Daring de Molenbeek, en match comptant pour la treizième journée. Les deux équipes ont fait match nul (4-4).



Le Sénégalais est à cinq réalisations.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook