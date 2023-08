Football / Saudi Pro League : Sadio Mané inscrit son premier but pour Al-Nassr L’international sénégalais Sadio Mané a inscrit son premier but avec son nouveau club Al-Nassr, lundi, lors du match de la première journée du championnat d’Arabie Saoudite, perdu contre Al-Ettifaq, 2-1.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023

L’ailier sénégalais, qui a porté le brassard de capitaine en l’absence de Cristiano Ronaldo, a ouvert le score pour son équipe à la quatrième mn de jeu, informe l’APS



Robin Kwamina Quaison a égalisé à la 47e mn sur une faute de main du gardien d’Al-Nassr Nawaf Al Aqidi. Moussa Dembelé, ancien buteur de Lyon (élite française), a doublé la mise six minutes plus tard.



L’ancien joueur de Liverpool (2016-2022) et du Bayern Munich (2022-2023) a égalisé en fin de match, mais a vu son but refusé pour position illicite.



Le Sénégalais de 31 ans a joué l’intégralité du match.



