Football/Sénégal-Algérie : Après Ismaila Sarr, Boulaye Dia forfait

"Les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement", indique la FSF.



"Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr", a précisé la Fédération, indiquant que les deux joueurs qui seront indisponibles pour au moins deux semaines, ont été libérés pour rejoindre leur clubs respectifs.





Pour rappel, le match amical Sénégal-Algérie est prévu, ce mardi 12 septembre à 19h GMT, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.