Football -Sénégal/Cameroun : Rigobert Song convoque Elliot Njongue pour pallier les forfaits d’Anguissa et de Choupo-Moting Le jeune joueur camerounais de Chelsea, Benjamin Elliot Njongue, a été convoqué par Rigobert Song, pour pallier les forfaits de Franck Zambo Anguissa (Naples) et d’Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), a annoncé la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), ce mercredi.

La sélection des Lions indomptables jouera deux matchs amicaux, respectivement, contre la Russie ce jeudi, à Moscou et le Sénégal, lundi prochain, à Lens, en France.



Rigobert Song a publié mercredi dernier une liste de 24 joueurs retenus, en perspective de ces rencontres amicales. La sélection est composée de trois gardiens, dont André Onana de Manchester United (Angleterre), de huit défenseurs, cinq milieux de terrain et sept attaquants.



Le meilleur buteur de la dernière Coupe d’Afrique des nations, Vincent Aboubakar de Besiktas (Turquie), figure sur la liste.



Les Lions Indomptables sont arrivés à Moscou, mardi. Ils effectueront leur première séance d’entraînement ce mercredi au Dynamo Lev Yachine stadium, à 19h, heure locale.



Le Sénégal et le Cameroun font partie des 24 équipes qualifiées pour la prochaine CAN prévu en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.



Le tirage au sort de la phase de poules est prévu ce jeudi, en Côte d’Ivoire.

Le Sénégal est dans le chapeau 1 avec la Côte d’Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte.



Le Cameroun est logé dans le Chapeau 2 avec le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, et la RD Congo.



Les deux équipes pourraient partager le même groupe à la CAN.



