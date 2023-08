Football-Spartak Moscou : le Sénégalais Keïta Baldé poussé vers la sortie ?

Keïta Baldé va-t-il déjà plier bagage et quitter le Spartak Moscou ? Un an seulement après son arrivée en Russie, l’attaquant international sénégalais (28 ans, 40 sélections, 6 buts) ne semble plus faire partie des plans de son entraîneur Guillermo Abascal.

