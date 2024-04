Football- Tournoi de développement de la jeunesse : La sélection U16 du Nigeria privée de visa par l’Espagne

Et pour cause, les joueurs ainsi que les membres du staff et les officiels devant les accompagner, n’ont pas pu avoir leur visa pour prendre part à cette compétition organisée par l’Uefa.



D’après la Fédération nigériane de football qui annonçait la nouvelle, aucune raison n’a été évoquée par les autorités espagnoles pour justifier ce refus de visa qui pénalise l’Equipe nigériane qui devait affronter la Belgique ce vendredi pour le compte de son premier match du tournoi.

L’Italie et l’Angleterre sont les deux autres équipes que les Nigérians devaient affronter.