Football / Vainqueur du Tournoi UFOA-A : La FSF offre une prime de performance de 1,5 million FCfa à chaque "Lionceau" La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé d’allouer une prime de performance d’un million 500 mille francs Cfa, à chacun des membres de l’équipe nationale masculine de football des moins de 20 ans, vainqueur du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football de la zone A (UFOA-A), a déclaré mercredi, son président Me Augustin Tine. "APS"

‘’ Nous avons octroyé une prime de performance d’un montant d’un million 500 mille FCfa à chaque membre de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans et aux membres de son encadrement. Cette équipe U20 est en train de faire du football sénégalais, un football de référence ’’, a soutenu le président de la FSF.



Il s’exprimait lors de la réunion du Comité exécutif de la fédération tenue le même jour.

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, a remporté le tournoi masculin de l’UFOA-A.



La compétition s’est ténue du 15 au 30 septembre au Libéria. Le Sénégal a conservé son titre et s’est qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique de la catégorie, dont il est le tenant du titre également.



‘’ La conservation du titre sera difficile, mais nous espérons que l’équipe y parviendra. La fédération va accompagner les joueurs et leur encadrement pour cette prochaine CAN U20 ’’, a-t-il dit, saluant ‘’ le travail accompli par le coach, Serigne Saliou Dia et son staff ".



