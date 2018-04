Football: Voici la valeur des joueurs du PSG sur le marché

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|





Au Paris Saint-Germain, un joueur vaut entre 35 et 39 millions d’euros en moyenne. Pour les joueurs qui seront en fin de contrat à la fin du mois de juin, l’observatoire du football, ne donne pas de valeur car elle considère qu’il n’y aura pas d’indemnité sur leur transfert. Transfermerket, quand à lui, donne une estimation tout en s’adaptant à la situation contractuelle du joueur.



Neymar en tête



Neymar vaut à lui seul 180 millions d’euros pour transfertmarket et 203,3 millions d’euros pour CIES. Toutefois, les deux estimations s’accordent qu’il vaut moins que les 220 millions d’euros de sa clause, payée au FC Barcelone.



Pour évaluer le coût d’un joueur sur le marché des transferts, on tient compte, entre autres, de son club, son âge, son poste, son niveau technique, ses capacités physiques, la durée de son contrat, son influence, son expérience, son palmarès ou sa popularité et sa capacité à se fondre dans un collectif.

Joueur VM Tranfermarkt VM CIES Echéance du contrat Alphonse Areola 15 Millions d’euros 13,5 Millions d’euros 2019 Kevin Trapp 8 Millions d’euros 9,5 Millions d’euros 2020 Marquinhos 55 Millions d’euros 62,4 Millions d’euros 2022 Presnel Kimpembe 18 Millions d’euros 33 Millions d’euros 2021 Thiago Silva 10 Millions d’euros 8,8 Millions d’euros 2020 Layvin Kurzawa 22 Millions d’euros 15,6 Millions d’euros 2020 Yuri Berchiche 17 Millions d’euros 11,9 Millions d’euros 2021 Thomas Meunier 15 Millions d’euros 15,9 Millions d’euros 2020 Dani Alves 6 Millions d’euros 4,5 Millions d’euros 2019 Lassana Diarra 2,5 Millions d’euros 1,3 Millions d’euros 2019 Thiago Motta 1 Millions d’euros – 2018 Marco Verratti 70 Millions d’euros 56,1 Millions d’euros 2021 Adrien Rabiot 45 Millions d’euros 35,8 Millions d’euros 2019 Giovani Lo Celso 20 Millions d’euros 26,1 Millions d’euros 2021 Christopher Nkunku 5 Millions d’euros 6,4 Millions d’euros 2020 Javier Pastore 18 Millions d’euros 4,5 Millions d’euros 2019 Hatem Ben Arfa 8 Millions d’euros – 2018 Neymar 180 Millions d’euros 203,3 Millions d’euros 2022 Julian Draxler 40 Millions d’euros 54,8 Millions d’euros 2021 Kylian Mbappé 120 Millions d’euros 189,7 Millions d’euros 2022* Ángel Di María 40 Millions d’euros 25 Millions d’euros 2019 Edinson Cavani 60 Millions d’euros 88,3 Millions d’euros 2020 AUTEUR: Jaures Nguessan On n’a jamais vu une telle équipe en Ligue 1. La valeur des joueurs du Paris Saint-Germain, cette saison 2017-2018, est une vraie mine d’or. D’après la plateforme spécialisée transfermarket, le groupe parisien vaut 776,5 millions d’euros. Les Chercheurs de l’observatoire du football (CIES) évaluent le groupe à 868,4 millions d’euros.Au Paris Saint-Germain, un joueur vaut entre 35 et 39 millions d’euros en moyenne. Pour les joueurs qui seront en fin de contrat à la fin du mois de juin, l’observatoire du football, ne donne pas de valeur car elle considère qu’il n’y aura pas d’indemnité sur leur transfert. Transfermerket, quand à lui, donne une estimation tout en s’adaptant à la situation contractuelle du joueur.Neymar vaut à lui seul 180 millions d’euros pour transfertmarket et 203,3 millions d’euros pour CIES. Toutefois, les deux estimations s’accordent qu’il vaut moins que les 220 millions d’euros de sa clause, payée au FC Barcelone.Pour évaluer le coût d’un joueur sur le marché des transferts, on tient compte, entre autres, de son club, son âge, son poste, son niveau technique, ses capacités physiques, la durée de son contrat, son influence, son expérience, son palmarès ou sa popularité et sa capacité à se fondre dans un collectif.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook