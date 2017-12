Football: Voici les stars qui ont raccroché en 2017 Elles auront marqué à jamais le football tout au long de leur carrière. Mais, elles n’oublieront jamais l’année 2017, car ces stars ont disputé leur dernière rencontre avant d’annoncer qu’elles raccrochaient. Pour les amoureux du ballon rond, il s’agit de grandes pertes cette année.

Francesco Totti Il n’a pas pu s’empêcher de verser des larmes lors de son dernier match, les supporters également. Totti est une véritable légende de Serie A. Il a joué toute sa carrière à l’As Roma.



Andrea Pirlo C’est aux Etats-Unis, après quelques saisons que l’italien a raccroché. A l’Inter, au Milan, à la Juventus, il a ébloui les supporters par son élégance.



Frank Lampard Le milieu offensif anglais a joué ses derniers matchs en MLS après une brillante carrière à Chelsea. En 2012, il a remporté avec son club la Ligue des champions.

Ricardo Kaká Connu pour son élégance hors norme, les blessures l’ont freiné. Milan, Real Madrid, Sao Paulo et Orlando City, voici les clubs où a évolué l’ex-international brésilien.



Philipp Lahm Il est considéré comme une légende. Le capitaine du Bayern Munich a annoncé sa retraite à l’âge de 33 ans. Il a été constant durant toute sa carrière. Mondial, Ligue des champions, Bundesligas etc. Il ne sera pas oublié de sitôt.





Xabi Alonso Son objectif actuellement est de devenir entraîneur. Benitez, Mourinho et Guardiola l’ont considéré comme un leader. Il détient un palmarès très riche.



Dirk Kuyt Avant sa retraite, Kuyt a permis à Feyenoord de mettre fin à une crise qui perdurait depuis 18 ans. Au pays-Bas, en Angleterre et en Turquie où il est passé, il s’est fait remarquer par son talent.



Álvaro Arbeloa Après avoir triomphé avec Liverpool, Real Madrid, c’est finalement avec West Ham que l’Espagnol a raccroché les crampons.





