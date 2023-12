Football : l’équipe Nationale du Sénégal en mode SOS Buteur ? « Pour gagner, il faut marquer un but de plus que son adversaire », disait le triple ballon d’or Johan Cruyff. Cette maxime doit être le cheval de bataille des attaquants de l’équipe nationale du Sénégal.

Dimanche 10 Décembre 2023

Car même si le sélectionneur se dit ne pas être inquiet du manque d’efficacité de ses joueurs offensifs, difficile de ne pas penser que ce secteur est en véritable souffrance chez les Lions.



C’est simple, lors des deux dernières sorties du Sénégal face au Sud Soudan et au Togo, Sadio Mané est le seul joueur résolument offensif à avoir trouvé le chemin des filets. Les deux autres buteurs sont Pape Matar Sarr (milieu de terrain) et Lamine Camara (milieu de terrain). Une situation qui mérite réflexion. Le football est un sport où l’attaque occupe une place importante dans les résultats finaux. Le tableau d’affichage ne parait pas plus beau sans l’insigne « BUT ! ». Il est encore plus beau si le nom qui se lit est celui d’un des attaquants.



Ce plaisir, le Sénégal l’a connu que très peu ces derniers mois. Et à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations, les attaquants en position du Sénégal ne rassurent pas. Ils sont en difficulté en club et en sélection.



Habib Diallo, perdu dans le désert



Habib Diallo est en perte de confiance du côté d’Al Shabbab. L’ancien joueur du Racing Club de Strasbourg reste sur huit matches sans scorer (club et sélection confondus). Son dernier but remonte au mois d’octobre dernier. L’attaquant de 28 ans est pourtant connu pour son efficacité devant les buts. Durant les dernières saisons, il a très souvent figuré assez haut dans la liste des meilleurs buteurs sénégalais.



D’ailleurs, durant la campagne précédente, Habib a réalisé sa meilleure saison individuelle en Ligue 1 avec Strasbourg, en terminant avec 20 réalisations en 37 apparitions. Une performance qui a attiré l’œil des clubs anglais comme Aston Villa, Everton, etc. Mais l’ancien messin a opté pour l’Arabie Saoudite. Une destination qui a surpris plus d’un. Ses prestations aussi. Car, l’international sénégalais n’a plus ses jambes strasbourgeoises.



Dans une équipe où il était parti pour être l’attaquant vedette, Habib ne tourne pas à plein régime. Après des débuts compliqués avec seulement deux buts inscrits lors de ses dix premiers matches. Habib est relégué sur le banc. Il doit se contenter de sortir de banc. Une situation que n’a pas tout le temps connue le joueur formé à Génération Foot et qui ne favorise pas sa confiance. Car, l’inefficacité le poursuit en équipe nationale. Cantonné au rôle de remplaçant depuis son arrivée dans la tanière, Habib a longtemps rongé son frein et apportait pourtant son plus en sortie de banc (18 sélections pour 4 buts).



Depuis quelques matches, avec les blessures de Boulaye Dia, le joueur d’Al Shabbab est le titulaire à la pointe de l’attaque des Lions. Mais, Habib reste sur quatre rencontres sans marquer avec le Sénégal. Son dernier but remonte à juin, lors du match amical face au Brésil. Une éternité pour un attaquant, des points en moins face à la concurrence avec Boulaye.



Le Blues Jackson



Habib n’est le seul attaquant sénégalais en difficulté. Nicolas Jackson peine avec Chelsea. Lui aussi, brillant avec Villarreal pour sa première saison complète au haut niveau (12 buts en 16 titularisations en Liga), la saison dernière, ne réussit pas encore son intégration à la Premier League. L’attaquant de 22 ans est placé sur le front de l’attaque des Blues. Une position qui ne le correspond certainement pas. Sa maladresse devant le but questionne.



Malgré ses 6 buts en 14 matches, Nicolas manque beaucoup d’occasions. Cette situation le plombe est sa confiance en prend un coup. Même en sélection, il peine. Nicolas Jackson est dans la veine des joueurs offensifs de l’équipe nationale. Depuis ses premières apparitions en novembre 2022, Nicolas n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec le Sénégal et a aussi très peu été utilisé.



Des solutions envisageables



A côté de ses deux attaquants de pointe, les deux olympiens Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye vivent aussi un début de saison compliqué avec leur club. La production offensive du Sénégal ne satisfait pas. Pourtant, des solutions, ils n’en manquent pas.

Plusieurs joueurs offensifs qui ne sont pas encore appelés en sélection ou ne sont plus appelés brillent en club. A l’image d’Abdallah Sima (8 buts en 12 matches de championnat avec Rangers), Mame Baba Thiam (10 buts en 14 matches de Super Ligue Turque avec Kayserispor), Sambou Soumano (8 buts en 17 matches de Ligue 2 avec Quevilly).



A quelques semaines de la Coupe d’Afrique, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, manque cruellement de celui qui doit finir ses actions, un buteur.

