Force Covid-19 : L'État écarte de son soutien les hôteliers défaillants

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur la clé de répartition de l'enveloppe de 77 milliards Fcfa destinée aux secteurs du tourisme et du transport aérien. Selon L'As qui donne la nouvelle, le ministre de tutelle, Alioune Sarr, renseigne que les 45 milliards seront affectés au Hub d'Air Sénégal dans l'opérationnalisation de son plan de développement, 15 milliards Fcfa seront alloués au crédit hôtelier et touristique, alors que 12 milliards Fcfa iront au paiement des hôtels réquisitionnés.



Sans sourciller, Alioune Sarr souligne que les hôtels ayant refusé d'accueillir des personnes en quarantaine ne bénéficieront pas du soutien de l'État.



Les entreprises et agences du portefeuille de l'État vont bénéficier de 5 milliards Fcfa. En outre, précise Alioune Sarr, 200 milliards Fcfa serviront à alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises du secteur de disposer de crédit de trésorerie et de prêts rapides auprès des établissements financiers.



À l'en croire, le paiement de la Tva des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens sera reporté. Par ailleurs, il rappelle qu'une "unité d'experts financiers" et une plateforme digitale ont été mises en place pour une meilleure efficacité et une meilleure visibilité de toutes ces actions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos