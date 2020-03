Force Covid-19 : La Police aux trousses des réfractaires

La police ne tolérera plus un rassemblement de plus de 50 personnes. Vendredi dernier, des limiers avaient subi la furie de fidèles musulmans qui priaient dans une mosquée de la banlieue de Dakar. Cette fois, les autorités ont pris toutes les dispositions pour faire respecter l’arrêté du ministre de l’Intérieur.



Selon "L’As", la Direction générale de la police nationale qui a fait circuler une note dans ce sens, rappelle qu’au regard de la crise sanitaire qui frappe notre pays, le gouvernement a pris des mesures strictes pour limiter la contagion. Parmi celles-ci, il y a l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes.



Seulement, La Direction générale de la police est au regret de constater, pour le déplorer avec vigueur, que cette mesure n’est malheureusement pas respectée. Elle invite alors les internautes à signaler tous les regroupements de plus de 50 personnes.

