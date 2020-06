Force Covid-19: Mamadou Lamine Diallo émet des doutes et exige la publication des opérations financières

Le député a même émis un doute sur le niveau d’exécution (base paiement) du Programme de résilience économique et sociale (Pres) d’un montant de 332,13milliards de F CFA, tel qu’annoncé par le ministre des Finances.



« (…) Cette guerre contre le coronavirus exige de la transparence. Sinon il va être difficile au peuple de soutenir des efforts de confinement et d’adoption des gestes-barrières dans la durée. Hélas, le régime Faye-Sall a failli et a décidé de s’accommoder du virus et d’abandonner à son sort le peuple et son personnel médical.



Le Fonds Force Covid19 aurait dû être supervisé par un comité de pilotage qui, en même temps, assurerait la veille économique en ces périodes d’incertitudes, surtout qu’il a reçu des cotisations de citoyens pour plus de vingt milliards.



Macky Sall a rejeté violemment nos propositions comme à son habitude et pour bien marquer le coup, créé un comité de suivi. Nul ne sait à quelle hauteur ce fonds est alimenté. Qu’est ce qu’on a fait des tirages au FMI, des ressources fournies par la Banque Mondiale, les bons Covid et la cotisation des citoyens dont la totalité dépasse les 367 milliards prétendument dépensés par Macky Sall ?



Encore une fois, un point hebdomadaire sur le tableau des opérations financières de Force Covid est une nécessité démocratique », a indiqué Mamadou Lamine Diallo.

Le Témoin