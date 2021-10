Forclose de la liste des candidats de Yaw à Dakar: Taxawu Senegaal tend la perche à Soham El Wardini Coup de tonnerre au sein de la coalition départementale de Yewwi Askan Wi (Yaw) de Dakar. Après la publication, par la Commission départementale d’investiture de Yaw, de la liste des candidats à la candidature de ladite coalition pour la mairie de la ville de Dakar, le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, non moins coordonnateur départemental de Taxawu Senegaal, a introduit une demande d’annulation du procès-verbal pour vice de forme.

L’actuel maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini, forclose pour avoir déposé sa candidature auprès de la Commission départementale d’investiture de Yewwi Askan Wi (Yaw), le samedi bien après 16 heures, alors que le délai de forclusion qui avait été initialement fixé au vendredi 22 octobre à 00 heures avait été finalement prorogé jusqu’au samedi 23 octobre, à 16 heures, semble avoir une autre chance pour figurer sur la liste des prétendants à son fauteuil.



Ou du moins, un recours a été introduit par un membre éminent de la coalition Taxawu Senegaal, en l’occurrence le maire Dieuppeul-Derklé, non moins Coordonnateur départemental à Dakar de Taxawu Senegaal.



Dans une note rendue publique, Cheikh Guèye reproche à la Commission départementale d’investiture de Yaw, d’avoir délibéré en l’absence de tous les membres et de surcroît, sans vérifier la régularité des candidatures. Pis, le poulain de Khalifa Sall estime que ladite commission a enfreint le règlement retenu dans le circulaire de Yaw en date du 12 octobre dernier, fixant les modalités d’investiture des candidats et des listes aux élections locales du 23 janvier 2022. Celui-là même qui exigerait, selon lui, que le « dépôt de candidature doit être fait par un parti ou un mouvement de partis membre de Yaw ».



Au regard de tout ce qu’il considère comme des irrégularités, le maire Cheikh Guèye a demandé « l’annulation du Procès-verbal de cette réunion du 23 octobre 2021 de la CDI de Yaw et la convocation à nouveau, dans les règles édictées par la Circulaire N°1 du 12 octobre 2021 ».



Ce qui donnerait une opportunité à Soham El Wardini de voir son dossier de candidature retenu. Cela, d’autant plus qu’elle ne figurait pas parmi les 6 candidatures notées au sein de la commission. Il s’agit de Barthélémy Dias de Taxawu Senegaal, Abass Fall de Pastef, Aïda Niang de Bës Du Niakk, Sokhna Maimouna Diagne du FPRS, Idrissa Diop de MCSS Fulla Ak Fayda et enfin, Daouda Guèye du PUR.



Une demande d’annulation, si elle obtient gain de cause, qui renseignerait à bien des égards, l’identité du poulain de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, pour la conservation de la ville de Dakar.



Ce qui mettrait Barthélémy Dias en mauvaise posture face à Soham El Wardini, car s'il était vraiment le poulain de Khalifa Sall, une autre candidature de la même formation politique, n'aurait pas suscité autant d'intérêt de la part du Coordonnateur départemental de Taxawu Senegaal à Dakar.

















