Formation continue : Le Port autonome de Dakar s’ouvre au 3FPT

La Direction Générale du Port autonome de Dakar a visité le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

A cette occasion, une séance de travail entre par le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye et la Directrice générale de 3FPT Mme Sophie Diallo, entourés de leurs staffs respectifs, a été organisée ce mardi 10 mai 2022, dans les locaux de 3FPT, au niveau de la Cité Gorgui.



La Directrice générale du 3FPT Sophie Diallo et son équipe ont présenté les missions de leur structure, créée en 2014. 3FPT a pour ambitions entre autres, la mobilisation des ressources nécessaires au financement de la formation professionnelle et technique, le financement des actions de formation initiale ainsi que les actions de formation continue des personnels d’entreprises, des organisations professionnelles, des demandeurs d’emploi et des porteurs de projets. Mme Sophie Diallo a indiqué que toute la synergie globale de 3FPT, c’est de doter le Sénégal de ressources humaines professionnelles de qualité.



Selon elle, ce sera grâce au financement de la formation des jeunes qu’il sera possible de doter le Sénégal d’un capital humain très bien formé, pour porter le développement du pays. En effet, il s’agit de former des jeunes dotés de réelles capacités professionnelles leur permettant de jouer les premiers rôles dans la mise en œuvre des grands projets de l’Etat, notamment des projets comme celui du Port multifonctions de Ndayane, le programme de 100.000 logements, l’exploitation prochaine du gaz et de pétrole. Des projets nécessitant des ressources humaines de qualité.



Prenant la parole à son tour, le Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye a félicité le travail abattu par 3FPT dans le financement de la formation professionnelle et technique des jeunes. Et surtout, la formation continue dont a déjà bénéficié les travailleurs du Port de Dakar. C’est pourquoi, dira-t-il « nos deux structures doivent sceller un partenariat pour accompagner la transformation structurelle de l’économie du pays ».



Ce nouveau partenariat s’inscrira dans la vision d’ « un Port de Dakar moteur de l’émergence », en phase avec l’axe 1 du PSE sur la transformation structurelle de l’économie et l’axe 2 du capital humain concernant 3FPT.



La perspective du projet du port multifonctions de Ndayane va nécessiter de nouveaux métiers sur un horizon de 3 à 4 ans, en sus des métiers classiques. Il s’agira dans cette perspective, d’arriver à former des cadres moyens et supérieurs, pouvant prétendre à exercer ces dits métiers. Une telle démarche évitera les travailleurs du Port autonome de Dakar, selon leur Directeur général Aboubacar Sédikh Bèye, de tomber dans ce qu’il appelle « le syndrome de Diass ». Les populations de Diass ont participé à travers les métiers du BTP, à la construction de l’aéroport international de Diass Blaise Diagne. Mais elles seront recalées au niveau de l’exploitation de l’aéroport, du fait qu’elles n’avaient pas les formations demandées au niveau de la plateforme aéroportuaire de Diass.



Le partenariat recherché par le Directeur général du Port autonome de Dakar avec 3FPT, s’inscrit dans le cadre d’une formation continue pour les travailleurs du Port, en perspective du port multifonctions de Ndayane. Les travailleurs du Port pourront développer de nouvelles spécialisations et certifications de métiers portuaires.



La direction du Port autonome de Dakar et la direction de 3FPT ont décidé d'un commun accord, de se retrouver rapidement pour définir et mettre en place la feuille de route qui débouchera sur la formation continue des travailleurs du Port autonome de Dakar par le 3FPT.













Cellule de Communication stratégique