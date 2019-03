Formation dans les métiers du Pétrole et du Gaz: "Dermon Oil" ouvre une académie à Dakar Une grande première au Sénégal, voire en Afrique de l’Ouest ! Mme Khadija A. Ba, présidente et Fondatrice de "Group Dermon", s’associe avec "Iota Group" pour ouvrir une grande Académie de Formation à tous les métiers qui touchent à l’industrie des énergies. Les jeunes Sénégalais et Africains n’auront plus besoin d’aller en Europe ou aux États-Unis pour se former aux métiers du pétrole, du gaz et leurs extensions.



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019 à 08:00

Dermon Oil & Gas et Iota Group s’associent pour former la jeunesse sénégalaise et africaine dans le secteur de l’énergie au Sénégal. Le partenariat a été signé par le groupe Dermon, pour l’établissement d’une Académie de formation au Sénégal.



Dermon Oil & Gas, société du groupe Dermon, présente déjà aux Émirats Arabes Unis, en France, au Mali et au Sénégal, opère avec succès, en amont et en aval sur la chaîne de valeurs pétrolière et gazière avec une expérience avérée dans le secteur.



Alors, il faut préciser que dans le cadre de la mise en place de cette Académie de Formation à Dakar au Sénégal, la société Techma, filiale de Iota Group apportera son expertise, ses compétences et ses contenus de formation avec un personnel pédagogique qualifié.



Cette Académie proposera des formations reconnues au plan international et certifiées dans les métiers de la sécurité et de la gestion des interventions d’urgences, indispensables dans l’industrie des énergies, notamment pétrolière et gazière. Le premier objectif de Dermon, c’est d’accompagner l’Etat du Sénégal, mais aussi offrir à la jeunesse sénégalaise des possibilités de formation dans les nouveaux métiers.



A l’occasion de la signature de la Convention de partenariat, Mme Khadija A. Ba, présidente et Fondatrice du groupe Dermon, a déclaré : «Nous sommes extrêmement fiers d’être à l’origine du lancement de cette Académie de formation, et de devenir, avec à nos côtés IOTA Group, un partenaire à l’expertise reconnue et aux références internationales, la première institution sénégalaise dédiée à la formation d’un large panel de professionnels dans les domaines de l’industrie et plus particulièrement du Pétrole et du Gaz». La patronne de Dermon a mis en relief son ambition totale et ferme, d’accompagner «le Plan Sénégal Émergent (PSE), mis en place avec succès par le président de la République du Sénégal, Macky Sall».



En outre, Mme Khadija A. Ba, Présidente et Fondatrice du groupe Dermon a laissé entendre que son «premier objectif sera d’offrir au plus grand nombre (ingénieurs, techniciens, chefs d’équipes, opérateurs, …), une formation certifiante dans le domaine crucial de la sécurité industrielle, ouvrant ainsi la voie à l’établissement au Sénégal d’une présence durable de professionnels reconnus et prêts à répondre aux hautes exigences des opérateurs, contracteurs et fournisseurs internationaux déjà présents ou en voie d’établissement au Sénégal».



Par ailleurs, John Lowe, Directeur Formation chez Techma, dira que : «Techma est très fier d’avoir été choisi comme partenaire de formation pour la prestigieuse Académie de formation Dermon. Je peux affirmer sans réserve que le travail que nous entreprenons, que ce soit pour la conception et le développement de l’Académie, ou pour sa construction, sa supervision et sa gestion, sera conforme aux normes et à la qualité les plus élevées qui font la réputation de Techma ». John Lowe rappellera également que «Techma organisera, chaque fois que possible, une formation reconnue de renommée mondiale et veillera à ce que tous les participants bénéficient de la meilleure expérience d’apprentissage possible et des meilleures chances de succès. C’est le début d’un long et difficile voyage que nous sommes prêts à accepter».



Le Président Directeur général d’Iota Group, Thierry Cusin dira que «s’implanter dans un nouveau pays est toujours une grande fierté ! C’est davantage le cas quand il s’agit d’un pays comme le Sénégal, et encore plus quand on s’associe avec un acteur majeur comme le groupe Dermon». Thierry Cusin s’est dit «heureux» d’engager ce projet avec Khadija Ba et ses équipes, car, il dit partager «les mêmes valeurs et la même vision du monde du demain. Ce partenariat nous permet de vivre une belle aventure humaine : Celle de transmettre des formations professionnelles à la jeunesse sénégalaise ! Tout le groupe est mobilisé pour réussir ce merveilleux projet». En plus du Sénégal, l’Académie va s’installer au Mali, en Sierra Léone, en Guinée Conakry et Côte d’Ivoire, avec un bureau régional à Dakar.





