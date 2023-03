Formation en finance et gestion bancaire : Le Cofeb lance l’appel à candidature pour la 46e promotion

Le Cofeb précise dans son communiqué que la date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 28 avril 2023.



La Bceao vise, a travers le Cofeb à assurer le développement de ses ressources humaines et de contribuer au renforcement des capacités des cadres des administrations économiques et financières, des banques et établissements financiers ainsi que des systèmes financiers décentralisés des Etats membres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).



La formation du Centre est également ouverte aux agents de structures communautaires et des institutions financières régionales, renseigne le document dans la foulée.



Les candidatures féminines sont fortement encouragées, soutient le Cofeb qui ajoute que des points de bonus leurs sont accordés lors de l'attribution des bourses afin de favoriser leur représentation.



Les frais de la formation sont pris en charge par la Bceao qui, en plus, accorde des bourses d'études aux cinq (5) premiers candidats de chaque Etat membre de l'Uemoa déclarés admis et ayant obtenu le plus de points sur les critères de sélection approuvés par le Comité scientifique du Cofeb.



Ces critères sont la note obtenue au test de niveau ; l'âge (bonus pour les plus jeunes) ; le genre (bonus pour les femmes) ; l'expérience professionnelle et le diplôme présenté.



Pour les détails concernant les dossiers de candidature, le Cofeb invite les personnes intéressées par cette formation à consulter le lien :



Source : Le Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) créé par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) lance l'appel à candidature relatif à la 46e promotion de son programme de formation sanctionné par le Diplôme de master II en Finances et Gestion Bancaire.

