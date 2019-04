Formation gouvernement Dionne III : Toutes les consultations faites par téléphone, zéro fuite

Le président Macky Sall et son nouveau Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ont bien caché leur jeu à propos de la formation du gouvernement. D’après les sources de leral.net, toutes les consultations ont été faites par téléphone et c’est pourquoi aucune information n’a filtré pour la presse.



Il y a quelques instants, le président de la république a quitté son domicile de Mermoz pour regagner le Palais et l’opinion devrait connaître dans quelques heures le nouveau gouvernement du Sénégal.



Rappelons que Mahammed Boun Abdallah nommé ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence cumulativement au poste de Premier ministre.



