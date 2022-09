Formation professionnelle et technique: L’audit de 447 établissements privés installés au Sénégal, lancé Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, qui a lancé, ce jeudi, à Somone, les activités d’audit de 447 établissements privés installés au Sénégal, en vue de disposer d’un répertoire exhaustif de ces écoles et de leurs offres de formation pour les jeunes.

«Nous lançons ce processus d’audit qui va concerner cette année 447 établissements sur l’ensemble du territoire sénégalais, qui va nous permettre de mobiliser 65 évaluateurs certifiés dans leur domaine», a fait savoir le ministre. D’après le ministre, «ces audits doivent nous permettre d’avoir un répertoire exhaustif des établissements de formation professionnelle et technique du Sénégal mais aussi de faire une revue qualité des enseignants, des infrastructures, de la qualité de ressources humaines».



Cette initiative, d’après le ministre Dame Diop, va permettre d’établir une liste nationale des établissements privés avec des offres de formation autorisées. A en croire le ministre de l’emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, cette évaluation peut déboucher sur des recommandations fortes, allant jusqu’à la fermeture des écoles de formation privées qui ne répondent pas aux standards internationaux.



«L’Etat n’a pas la possibilité de construire des centres de formation pouvant absorber le nombre de jeunes demandeurs. C’est pourquoi le gouvernement envisage d’accompagner les établissements qui présentent des prérequis pour se mettre aux normes», assure-t-il. Pour lui, «la finalité de cet audit, c’est de mettre à la disposition du pays des ressources humaines de qualité dans tous les secteurs de l’économie».





