Formation sur les achats publics durables : Un atelier international prévu du 14 au 18 octobre prochain à Dakar

Cet atelier international qui se tient à Dakar sur la problématique des achats publics durables (Apd), précise le document est le deuxième du genre depuis le début de l’année et verra la participation d’experts de la commande publique en provenance de 14 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Aujourd’hui, lit-on dans le document, l’Arcop expérimente deux programmes phares dans les domaines des Apd dont l’accès des femmes à la commande publique et le renforcement de l’employabilité des jeunes dans le cadre de la lutte contre le chômage.



Lors de l’atelier de formation organisé en juillet 2024 avec des experts venus de 16 autres pays africains, le Directeur général de l’Arcop, Saer Niang, avait salué l’accompagnement de la Banque mondiale et de nos Etats, qui pour la plupart, ont tous adhérés aux objectifs du Développement durable dont l’axe 12 qui nous exhorte à acheter différemment.

Cet axe, avait rappelé Saer Niang, consacre la volonté affichée de promouvoir les achats publics durables (APD) comme outil de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques avec comme levier les achats publics.



Cet objectif cadre avec les standards internationaux de la passation des marchés publics, notamment la loi type de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international de passation des marchés(Cnudci) , l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (Omc), les directives de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (Bad) en matière de passation des marchés publics qui portent à la fois sur le cadre juridique matériel et institutionnel de la passation des marchés publics.



En 2021, rappelle la même source, un plan d’action national pour les Apd a été élaboré. Les conditions de mise en œuvre sont disponibles depuis mars 2023, à travers un rapport de priorisation sur les produits à forte consommation budgétaire sur lequel les critères de durabilité peuvent être appliqués dans le cadre de l’expression des besoins des administrations publiques, avant le lancement des marchés.



S’y ajoute un guide d’achat public durable en phase avec le code des Marchés publics révisé et un guide de formation destiné au renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur la pratique Apd. Il est également à noter l’introduction de clauses sociales et environnementales dans les documents de passation des marchés publics en cours de validation.



