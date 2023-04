Forte canicule à Tambacounda : Le gouverneur invite chaque jeune à planter un arbre

« Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse de Tambacounda. Chers jeunes, vous avez constaté avec moi que notre région a beaucoup reculé en matière de plantation d’arbres et en matière de forêt. C’est pour évoquer avec vous ce fléau de la déforestation de notre région, avec beaucoup de complicité bien entendu.



Aujourd’hui, ce que je souhaite, c’est que dans chaque domicile, le père de famille ou la mère de famille discute avec ses enfants ce soir à 20h et s’engage dès demain, à dire que dans ma maison, je vais mettre 2 ou 3 arbres et on verra dans 5 ans, dix ans, les résultats », a proposé Omar Mamadou Baldé, qui appelle à développer une nouvelle conscience.











