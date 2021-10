Forte émotion devant le juge : Kilifeu craque et fond en larmes De mémoire de juge, jamais une audition n’avait provoqué autant d’émotion que celle de Kilifeu. Arrêtés le 15 septembre dernier pour trafic de migrants et tentative de trafic de migrants, entre autres délits retenus contre eux, les activistes Kilifeu et Simon ont été auditionnés hier par le juge du 2ème cabinet. Selon le quotidien « Le Témoin », avec une forte émotion devant le juge : Kilifeu a craqué et s’est fond en larmes

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour preuve, « Le Témoin » quotidien a appris avec tristesse que Landing Mbissane Seck alias Kilifeu a craqué avant de fondre en larmes dès les premières questions du juge. Il est vrai, notre rappeur a courageusement contesté les infractions qui lui sont imputées.



Mieux, il s’est très bien défendu avec forces détails pour justifier ce qu’il qualifie d’arrestation arbitraire.



Justement, c’est là où il a pleuré dès lors que son emprisonnement aurait provoqué des dégâts collatéraux au sein de sa famille «car depuis mon arrestation, ma fille mineure refuse de s’alimenter correctement…» a déclaré Kilifeu devant le juge d’instruction.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos