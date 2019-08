Forte pluie à Dakar : Les routes deviennent impraticables

La pluie inonde les rues de la capitale sénégalaise. Les routes deviennent impraticables, suite à la forte pluie de ce jeudi. Les automobilistes et les autres usagers de la route vivent du coup un calvaire total.



Ainsi, se frayer un chemin pour aller au travail devient difficile et des embouteillages montres restent visibles dans plusieurs endroits de la ville de Dakar et de sa Banlieue. Ces flots d’eaux empêchent même, les véhicules de poursuivre leurs itinéraires. D’autres automobilistes plus téméraires bifurquent dans des artères étroites pour arriver à destination.



Devant ce fait, des passagers déversent leur colère sur les autorités étatiques qu’ils accusent de ne pas faire des efforts d’anticipation avant l’arrivée des pluies. Un constat regrettable est partagé. Dakar patauge et inquiète davantage pour les jours à venir.



Leral