Fortes pluies à Matam: Un bâtiment s’effondre et tue 2 personnes, dont un frère du ministre Zahra Iyane Thiam

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Les fortes pluies qui sont tombées sur une bonne partie du territoire nationale, ces dernières heures, ont fait des victimes. Deux personnes ont perdu la vie suite à l’effondrement d’un bâtiment à Nabadji Civol, à Matam.



D’après la Rfm, l’une des victimes, âgée de 13 ans, est morte sur le coup. La seconde qui se trouve être un frère du ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale solidaire, Zahra Iyane Thiam, extirpée sous les décombres, est décédée en cours d’évacuation.



Les corps sans vie sont déposés à Ourossogui. Mais, il a été constaté que les fortes pluies ont occasionné d’énormes dégâts. Puisque beaucoup d’habitations ont été envahies par les eaux de ruissellement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos