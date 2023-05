Forum Infra pour l’Afrique : La première édition prévue du 3 au 4 juillet au Togo

Selon un communiqué de presse, le thème du Forum, «Bankable, Scalable, Replicable », réunira des dirigeants de divers secteurs qui partageront leur expertise en matière d'investissement dans les infrastructures pour répondre aux besoins de développement de l'Afrique.



L'événement offrira une plateforme aux responsables gouvernementaux, aux chefs d'entreprise et aux experts de toute l'Afrique et d'ailleurs pour engager des discussions approfondies sur les opportunités d'investissement, l'innovation, le partenariat et l'avenir de l'infrastructure du continent et, surtout, de rendre les projets bancables, et de s'assurer que les projets peuvent être reproduits à grande échelle à travers le continent.

«Une étude récente montre que 80 % des projets en Afrique échouent au stade de la faisabilité et de la planification commerciale. Chez Africa50, nous disposons d'un véhicule dédié au développement de projets et, grâce à nos solides connaissances locales, à notre expertise technique et à nos relations avec les pays africains, nous pouvons aider les investisseurs privés à atténuer les risques liés au développement de projets à un stade précoce. Notre partenariat avec les gouvernements et le secteur privé permet d'éliminer les obstacles potentiels et d'aligner les intérêts de toutes les parties. Nous structurons les projets et finançons les études qui nous permettent de transformer un concept en un projet bancable et rentable. Il est impératif que nous accélérions et développions les projets, en démontrant aux investisseurs et aux financiers que l'Afrique peut générer des projets bien structurés qui offrent des rendements attrayants », a déclaré Alain Ebobissé, directeur général d'Africa50.



Le Groupe Africa50 a été créé par les gouvernements africains, la Banque africaine de développement et deux banques centrales africaines pour aider à combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique en facilitant le développement de projets, en mobilisant les financements des secteurs public et privé et en investissant dans les infrastructures sur le continent.



Le groupe Africa50 se concentre sur les projets de moyenne et grande envergure qui ont un impact sur le développement tout en offrant aux investisseurs un rendement approprié ajusté au risque. En regroupant le développement et le financement de projets au sein d'une même plateforme, Africa50 s'efforce de fournir un soutien à chaque étape du cycle du projet. L'organisation donne la priorité aux investissements dans l'électricité, les transports, les TIC, le gaz, les infrastructures de santé, l'éducation et la fintech.



En 6 ans, le Groupe Africa50 a développé avec succès un portefeuille d'investissement et de développement diversifié comprenant un total de 20 projets dans 16 pays africains. Le Groupe compte actuellement 34 actionnaires, dont 31 pays africains, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), la Bank Al-Maghrib et la Banque africaine de développement.



