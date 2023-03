Forum Invest in Sénégal: Amadou Ba lance la campagne de mobilisation

Le Premier ministre Amadou Ba lance ce jeudi une campagne de mobilisation du prochain Forum Invest in Sénégal prévu en juillet. Cet événement organisé par l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-SA) sera un moment pour le Gouvernement d’inciter les investisseurs à s’intéresser aux opportunités offertes par notre pays. « Investir au Sénégal, c’est pousser les portes de l’Afrique par la pointe la plus occidentale du continent en accédant aux marchés africains et plus loin, aux marchés européens, américains et asiatiques.



Investir au Sénégal, c’est découvrir une terre d’opportunités car chaque région recèle des richesses, d’hommes et de femmes qualifiés qui facilitent l’investissement dans les niches croissantes de l’économie mondiale : agriculture, exploitation minière, gazière et pétrolière, industrie, économie numérique, tourisme, transport, pêche, aquaculture… Investir au Sénégal, c’est rencontrer un peuple accueillant qui garantit la liberté d’affaires et la qualité de vie. L’engagement au quotidien du gouvernement sous l’impulsion de S.E.M Macky Sall, Président de la République du Sénégal, est de créer les meilleures conditions d’affaires pour les entreprises et les accompagner dans la réalisation de tous leurs projets.



Cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux, notamment du secteur privé, et les investisseurs nationaux et internationaux » lit-on dans la note de cadrage des services du Dg de l’Apix, Abdoulaye Baldé.

