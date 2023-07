Forum Invest in Sénégal: Le C50 félicite le Président Macky Sall pour "son courage, sa lucidité et sa vision"

Le Forum Invest in Sénégal s’est ouvert ce 6 juillet 2023 au CICAD de Diamniadio. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, présidant l’ouverture de cette rencontre, a redit toute sa foi dans le rôle de premier plan que doit jouer le secteur privé dans l’ambition sénégalaise et africaine pour l’émergence.



Je saisis cette occasion qui a réuni dans notre capitale secteur privé, autorités politiques, partenaires techniques et financiers, société civile et partenaires sociaux, pour saluer la portée historique de sa décision annoncée dans son message à la nation du 3 juillet 2023. Cette décision, à n’en point douter, impacte beaucoup sur la vie des entreprises et la volonté des opérateurs économiques de jouer leur rôle dans la vie de la nation.



Nous n’avons pas encore fini d’évaluer les conséquences désastreuses des quelques jours de crise qui ont occasionné dans notre pays des pertes humaines et matérielles. Des années d’effort, des emplois et plusieurs milliards d’investissement se sont envolés laissant les chefs d’entreprises et les travailleurs dans l’incertitude et le doute.



Le choix du président Macky Sall, par-delà sa dimension politique et son impact sur le jeu politique de notre pays, illustre à merveille son propos quand il dit que la paix, la sécurité, la stabilité sont les piliers de l’investissement et de la croissance créatrice d’emplois et d’inclusion sociale.



Le secteur privé sénégalais ne peut que se réjouir de la décision du président Sall qui a, par son geste, voulu pacifier le pays et montrer aussi la valeur d’un engagement et d’une parole donnée. Le leadership d’un chef d’État se mesure aussi à l’aune de sa responsabilité par rapport à la stabilité, à la garantie d’un climat des affaires sûr et serein. Car un secteur privé dynamique, soutenu par les autorités politiques, est le moteur de la croissance et de la prospérité partagée.



Le Club 50% de Préférence Nationale (C50%PN), tout en adressant ses chaleureuses félicitations au président de la République pour son courage, sa lucidité et sa vision, invite tous les acteurs politiques, économiques, syndicaux, la société civile et tous les citoyens à aller dans le sens de l’apaisement pour créer les conditions de l’atteinte des objectifs de l’émergence dans la paix et la stabilité.



Abdoulaye Sylla

Président du Club C50





