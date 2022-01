Forum Islamique pour la Paix: Déclaration sur les événements du Mali Fidèle à ses principes et à son objectif dans l’instauration d’une paix durable en Afrique, le Forum Islamique pour la Paix suit, avec attention, l’évolution des évènements socio-politiques du Mali et ses conséquences néfastes dont les populations de la Sous-région ouest africaine ne pourront pas s’échapper.

Aux fins d’apporter son soutien moral à la résolution de ce conflit entre la CEDEAO et l’Etat malien, le Forum Islamique pour la Paix appelle toutes les parties à plus de retenue et à œuvrer pacifiquement pour la résolution définitive du conflit.



Le Forum appelle la junte au pouvoir, au plus de réalisme et à revoir sa proposition par apport à la durée de la période de la transition du gouvernement militaire, afin d’assurer la démocratie et la stabilité du Mali.

Le Forum appelle à la création d’institutions crédibles, afin d’assurer l’exercice transparent et démocratique du pouvoir et la bonne gouvernance des choses publiques dans l’intérêt du peuple malien.



Et enfin le Forum appelle à la conjugaison des efforts de tous les acteurs pour résolution de ce conflit dont les conséquences pourront embarrasser toute la Sous-région ouest africaine

FAIT A THIES , LE 20 JANVIER 2022





Le Secrétaire général du Forum Islamique pour la Paix

Cheikh Ahmed Saloum DIENG

