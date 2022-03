Forum Mondial de l’Eau : Une rencontre prévue entre autorités d’Auvergne-Rhône-Alpes et celles départementales du Sénégal La Région (Conseil régional), les entreprises et les organisations internationales (ONG) d’Auvergne-Rhône-Alpes, viendront à la rencontre des Départements du Sénégal, avec l’objectif de promouvoir de nouvelles dynamiques de projets, pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement des populations du Sénégal. Cette rencontre est placée sous le patronage de M. Adama Diouf et donnera lieu à un échange fructueux entre M. Meunier et M. Diouf à la fin des débats.

A l’occasion du Forum Mondial de l’Eau, une large délégation, comprenant de nombreuses entreprises et organisations internationales de la Région Auvergne Rhône-Alpes, rencontrera les présidents des Départements du Sénégal et leur président M. Adama Diouf, le 22 mars prochain à l’Hôtel Sokhamon de Dakar.



Pour M. Philippe Meunier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux Relations internationales, « le Forum mondial de l’Eau, organisé par le Sénégal et pour la première en Afrique, nous est apparu comme un événement majeur. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, pleinement engagée en faveur du rayonnement de la Francophonie, première région industrielle française et siège de nombreuses ONG, se devait d’être au rendez-vous ».



Les autorités du Sénégal ont fait part de leur volonté de jouer un rôle majeur, pour mettre en lumière les enjeux existants en Afrique. L’approche innovante de la Région Auvergne Rhône Alpes qui met en synergie les collectivités territoriales, les entreprises et les ONG, contribuera certainement à cet objectif.



Selon le communiqué parvenu à Leral, les acteurs économiques d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont largement mobilisés et seront accompagnés dans leur démarche par différentes structures comme le pôle de compétitivité sur la transition énergétique Tenerrdis, le cluster de l’eau basé à Evian, ou l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Plus de 13 entreprises de la Région déjà présentes ou souhaitant se déployer en Afrique, participeront à différentes manifestations et rencontres.



Les organisations internationales (ONG) sont aussi au rendez-vous, notamment celles qui ont répondu à l’appel à projets « nouvelles coalitions d’acteurs pour les projets eau et assainissement en Afrique francophone » lancé en 2020 et 2021 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. La promotion de solutions durables dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, repose tant sur le renforcement des capacités du secteur public que sur celles du secteur privé et les ONG qui ont un rôle clé à jouer en ce sens.



Un projet est actuellement déployé par l’organisation Ardèche Drome Ouro Sogui Sénégal (ADOS), en collaboration avec deux entreprises rhônalpines dans le département de Dagana au Sénégal. L’entreprise SURTEC réalise un audit des installations d’alimentation en énergie sur le réseau et proposera des solutions fondées sur les énergies renouvelables. Les équipements de pompage de l’entreprise Grundfos seront aussi déployés sur le réseau rénové. Sans se substituer aux expertises et aux ambitions des entreprises et des collectivités locales, ces équipements permettront de proposer des solutions durables.



Ce projet, d’un montant de 220 000 euros et financé conjointement par la Région Auvergne Rhône Alpes et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, illustre cette stratégie multi actrice portée par la Région qui, chaque année, lance un appel à projets « Eau », d’un montant total de 600 000 € en subventions. M. Philippe Meunier indique que « les acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes s’attachent aujourd’hui à promouvoir un développement gagnant-gagnant incluant les entreprises françaises et africaines, fortes de leur capacité d’innovation et d’expertise, au travail des collectivités locales et des ONG ».



La rencontre entre M. Meunier et M. Adama Diouf se tiendra à la suite d’une session sur la « Coopération économique dans les secteurs eau et assainissement, dans le cadre la Francophonie économique » et organisée en partenariat avec l’Association internationale des Régions francophones (AIRF), présidée par Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette session sera l’occasion pour les collectivités territoriales du Sénégal, les entreprises et les ONG, de nouer de nouveaux partenariats et d’initier de nouveaux projets.



