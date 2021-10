Forum Mondial de l’Eau à Dakar: Le Sénégal aurait casqué 2 milliards FCfa pour son organisation Selon le coordonnateur du Forum civil, Mamadou Mignane Diouf, le Sénégal aurait payé deux milliards pour abriter le Forum mondial de l’Eau à Dakar, qui aura lieu en mars prochain. Un montant selon lui qui pourrait aider à régler plusieurs problèmes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, la demande sociale mais aussi de l’eau.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021

Pour rappel, le Forum mondial de l’Eau est organisé tous les trois ans depuis 1997 et, est considéré comme le principal événement international concernant les questions de l’eau. Il réunit ainsi la classe politique, les institutions multilatérales, les milieux universitaires, la société civile et le secteur privé.



A côté de ce forum officiel de l’eau, un forum alternatif sera organisé pour donner la chance à la société civile, aux syndicats qui souhaitent discuter des alternatives, pour régler le problème de l’eau afin qu’elle soit accessible à tous.



Selon Mamadou Mignane Diouf, « le Forum mondial de l’Eau est un espace d’échange de rencontre entre décideurs publics, privés, acteurs de la société civile et consommateurs.



Mais depuis quelques temps, c’est devenu un espace qui donne plus de satisfaction aux autres qu’aux défenseurs des droits humains. Voilà pourquoi, à côté, il y a toujours un forum alternatif ».















Sud Quotidien



