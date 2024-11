Forum d’affaires Turquie - Sénégal : Baidy Agne souligne l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant pour une coopération accrue Istanbul, le 1er novembre 2024 – Le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), Baidy Agne, a prononcé un discours lors du Forum d'affaires Turquie-Sénégal à Istanbul, en présence du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et du Vice-président turc Cevdet Yilmaz. Exprimant la reconnaissance de la délégation sénégalaise, M. Agne a salué l'importance de cette rencontre pour renforcer les relations économiques entre les deux pays.

Un partenariat dynamique et transformateur



Selon Baidy Agne, la présence des plus hautes autorités des deux nations à ce forum symbolise la solidité des relations entre le Sénégal et la Turquie. Il a insisté sur la nécessité d’intensifier cette coopération afin de la porter à un niveau de performance maximal, grâce à un partenariat innovant et bénéfique pour les deux économies. « Nos pays doivent mettre en place des alliances stratégiques qui permettent une véritable transformation économique », a-t-il affirmé.



Deux axes prioritaires : formation et co-investissement



Le président du CNP a mis en avant deux axes stratégiques pour stimuler cette collaboration. D'abord, il a encouragé l’accès des jeunes Sénégalais à des formations qualifiantes dans les entreprises turques, valorisant le savoir-faire turc en matière de productivité et de flexibilité au travail. Ensuite, il a souligné l’importance de promouvoir des mécanismes financiers et techniques pour soutenir la création de co-entreprises sénégalo-turques, afin de stimuler les exportations et faciliter les transferts de technologies.



Un cadre d'affaires attractif au Sénégal



Baidy Agne a rappelé l’attractivité du Sénégal pour les investissements étrangers, grâce à un cadre macroéconomique solide et une gouvernance transparente. En collaboration avec l'APIX, les opportunités d'investissements dans divers secteurs seront présentées aux investisseurs turcs. Selon lui, le Sénégal, avec ses infrastructures en développement et son engagement pour une économie compétitive, offre un environnement propice aux partenariats gagnant-gagnant.



Les secteurs prioritaires pour un co-développement

Ce partenariat vise également à attirer les investissements turcs dans des secteurs clés tels que le BTP, l’énergie, le transport multimodal, l’industrie pharmaceutique et l’agro-industrie. M. Agne a appelé les entreprises turques à collaborer avec le gouvernement sénégalais pour la réalisation de projets structurants, tout en favorisant des alliances stratégiques avec le secteur privé sénégalais.



Des actions concrètes déjà en cours



M. Agne a salué les initiatives déjà en place entre les deux pays, notamment la coopération avec le groupe Aksa Enerji, et annoncé des signatures de protocoles d'accord entre les instances économiques des deux nations. Les rencontres B2B entre les chefs d’entreprises turcs et sénégalais se poursuivront, renforçant ainsi l'engagement du secteur privé sénégalais pour des partenariats durables.



Vision 2050 et développement durable

En clôture, Baidy Agne a souligné la place du secteur privé sénégalais dans la vision "Sénégal 2050" du Président Faye, qui mise sur une économie compétitive, un cadre d’affaires attractif, et une digitalisation massive du pays. Il a rappelé que cette stratégie, axée sur l’inclusion et la souveraineté économique, vise à améliorer les conditions de vie de chaque citoyen sénégalais.



Le forum s’inscrit dans un cadre de coopération renforcée, appelant les secteurs privés sénégalais et turcs à jouer un rôle déterminant dans la construction d’un système économique fort et bénéfique pour les deux pays.



