Forum de Paris: Macky Sall, l'avocat de l'Afrique ? Plus de 40 chefs d’Etat et de Gouvernement prennent part au Forum de Paris pour la paix de cette année, pour statuer ensemble sur les mesures d’urgence à prendre dans le but de réduire les inégalités post-Covid-19, à toutes les échelles, selon emedia.

Le président Macky Sall, présent dans la capitale française, depuis mardi, sur invitation de son homologue français, va défendre les économies africaines.



Dans un panel portant sur le soutien financier aux économies en développement, sa contribution est très attendue pour fixer les priorités dans les secteurs fortement touchés par les impacts de la pandémie de Covid-19, renseigne "Le Soleil".



Macky Sall interviendra aux cotés de Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (Bad) et la Directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

