Forum de la Paix en Côte d'Ivoire: Le Khalife de Médina Baye honoré L'église PAPA NOUVEAU a honoré Son Éminence le Khalife de la Fayda Tidianiya, à savoir Cheikh Muhammadoul Mahi Cheikh Ibrahim NIASS, comme invité d'honneur de l'édition 2022, à cause de ses nombreux périples et missions de paix dans le monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalifa est représenté par une forte délégation et de nombreuses personnalités parmi lesquelles on peut noter: Son frère et conseiller Cheikh Khalifa Ibrahima Niass, Monsieur Babacar Niang, secrétaire général de l'union islamique Africaine, son adjoint Cheikh Tidjane Barhame Niass, seydi Omar Nazir Niass et M. Barhame Seck.



A l'église Papa nouveau de la Côte d'Ivoire



M. Khalifa a débuté son allocution par des prières pour que règne la paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique ainsi que dans le reste du monde.



A l'église de PAPA NOUVEAU, son Éminence M. Khalifa Ibrahima Niass a par ailleurs adressé, un discours basé sur la coexistence pacifique et le dialogue interreligieux.



M. NIASS a ensuite évoqué que "l'initiative de l'église PAPA NOUVEAU d'honorer le khalife participe à reconsolider les relations fraternelles entre les régions"



La séance des prières est achevée par l'allocution du ministre l'intérieur.













