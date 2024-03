Forum des pays exportateurs de gaz: Le Sénégal devient membre observateur

Le GECF, créé par un accord intergouvernemental, regroupe déjà 19 nations, dont 12 membres à part entière et sept membres observateurs. Avec l'adhésion du Sénégal, le nombre total de pays participants s'élève désormais à 20.



D’après le ministère du Pétrole et des Énergies, le GECF s'engage fermement à soutenir les droits souverains de ses membres sur leurs ressources en gaz naturel. Il vise également à encourager une gestion responsable et durable de ces ressources, en harmonie avec les impératifs environnementaux, dans l'intérêt des populations.



Le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a représenté le Sénégal lors de cette réunion historique, a transmis les salutations du président de la République, Macky Sall, ainsi que celles du peuple sénégalais. Il a exprimé sa gratitude envers ses homologues pour la confiance accordée au Sénégal et pour cette opportunité majeure offerte au pays.



Le ministre relève l'importance pour le Sénégal de tirer profit des expériences des autres membres du GECF en matière de production, de gestion des ressources gazières et de formation.



Selon le communiqué, l'adhésion du Sénégal au GECF en tant que membre observateur s'avère être un catalyseur pour « l’utilisation judicieuse » de ses ressources naturelles. Cette intégration vers une utilisation plus efficiente du gaz naturel revêt une importance capitale pour le développement du pays, notamment à travers la stratégie « Gas to Power ». Cette stratégie, axée sur l'utilisation du gaz pour la production d'électricité, contribuera à l'objectif d'un accès universel à l'électricité d'ici 2026, tout en favorisant l'industrialisation du Sénégal par la réduction des coûts de production.



En franchissant cette nouvelle étape au sein du GECF, évoque le communiqué , le Sénégal affirme son engagement envers une exploitation responsable de ses ressources naturelles, dans le but ultime d'améliorer le bien-être de ses citoyens.