Forum du secteur privé de la Bid: Les activités, les services et les initiatives conjointes mis en évidence

Lundi 6 Septembre 2021

Selon un communiqué de presse, le Forum du secteur privé a mis en évidence les activités, les services, les initiatives et les solutions conjointes du Groupe de la Bid dans les pays membres sur les fronts de l'investissement, du commerce et de l'assurance.



Le Forum a aussi fourni une plate-forme unique pour réseauter et établir des relations d'affaires et des partenariats avec d'autres représentants et parties prenantes de premier plan de la communauté des affaires afin de partager leur expérience, leurs réussites et leurs meilleures pratiques, tout en explorant conjointement les opportunités d'investissement et de commerce offertes par les pays de la CEI. En outre, le forum a mis en relation les communautés d'affaires des pays membres en organisant des réunions parallèles B2B et B2G programmées.



Dr. Muhammad Al Jasser, président du Groupe de la Bid a déclaré que toutes les entités du Groupe de la Bid sont des catalyseurs de développement. Selon lui, chaque dollar investi par elles apporte plus d’activités. «Je vous invite à profiter du savoir-faire technique présent ici. Le secteur privé a un rôle énorme à jouer dans le redémarrage des économies et leur reconstruction », a-t-il dit.



Le Forum a discuté des perspectives d'avenir pour surmonter la pandémie de COVID-19. En outre, le Forum a mis en évidence le programme de préparation et de réponse stratégique (SPRP) du Groupe de la Bid de 2,3 milliards de dollars US pour le Covid-19 dans le cadre de son approche (3R) « Réagir, restaurer et redémarrer ».



Les principaux résultats de cette session ont noté des progrès considérables en termes de lancement et de mise en œuvre des projets impliquant la croissance du commerce, des investissements et des assurances dans les pays membres.



Adou Faye





Source : Les institutions du secteur privé du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid) : la Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (Siace), la Société islamique pour le développement du secteur privé (Sid) et la Société internationale islamique de financement du commerce (SIifc) en coopération avec le Forum des affaires du Groupe de la Bid, ont organisé le «le Forum du secteur privé» le 2 septembre 2021 à Tachkent - République d'Ouzbékistan, en conjonction avec la 46ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Bid sous le thème « Répondre, restaurer, redémarrer : Résilience et prospérité post-Covid pour tous ».Source : https://www.lejecos.com/Forum-du-secteur-prive-de-...

