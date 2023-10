Forum économique Sénégal-Gambie : Abdoulaye Baldé appelle à conquérir ensemble des parts de marché dans le cadre de la Zlecaf

. Selon lui, il s’inscrit dans la mise en œuvre des recommandations de la troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu le 1er août dernier à Banjul sous la co-présidence de nos deux Chefs d’Etat (Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Adama Barro, Président de la République de Gambie).



Dr Baldé a relevé que cet esprit de coopération que justifie notre histoire et notre géographie commune mais également une culture et notre commune vision d’un avenir prospère qui se matérialise de plus en plus par des actions concrètes comme la réalisation en commun du pont de farafeni, véritable trait d’union entre nos deux peuples, la coopération entre nos deux compagnies d’électricité (Naewec, Senelec) ; notre engagement à œuvrer ensemble au niveau de l’Omvg, de la Cedeao, de l’Union Africaine sans oublier les importants partenariats entre nos hommes d’affaires et nos investisseurs. Le patron de l’Apix de souligner que c’est cette vision commune qui, d’ailleurs, justifie l’organisation de l’évènement qui nous réunit aujourd’hui pour impulser davantage nos relations économiques et commerciales. Il a expliqué que l’objectif de la rencontre d’aujourd’hui est d’explorer ensemble les opportunités de partenariat économiques, d’investissement et de promotion du commerce bilatéral.



«Cet objectif ainsi visé passe par le raffermissement d’un partenariat « gagnant – gagnant qui s’appuie sur les atouts de chaque pays et l’agrégation des aspects positifs liés aux spécificités de chaque pays.



Le potentiel dont regorge chaque pays est un atout majeur pour conquérir ensemble des parts de marché dans le cadre de la Zlecaf, qui fait de notre continent un marché porteur avec la possibilité d’élargir nos espaces de production et de commerce », a indiqué Abdoulaye Baldé.



Il a affirmé que le Sénégal, avec sa forte croissance actuelle de 8,4% est celle prévue à deux points à partir de 2025 soutenus par le dynamisme de secteurs tels que le tourisme, les infrastructures, l’agriculture, les mines et bientôt l’Energie se positionne comme un des champions de la zone ouest africaine et s’ouvre ainsi les portes d’une industrialisation qui ira croissante.



La Gambie, poursuit-il, du fait de sa proximité avec le Sénégal peut tirer bénéfice des avantages infrastructurels du Sénégal mais renferme aussi des atouts qui lui sont intrinsèques liés à un environnement favorable aux investissements tirés par le tourisme, les ressources naturelles et une main d’œuvre qualifiée.



Selon le directeur général de l’Apix, ce forum nous donne l’occasion de traduire en opération concrètes tous ces champs d’opportunités et la volonté de nos deux chefs d’Etat de raffermir davantage les liens économiques, sociales et culturels des Etats à l’image des liens entre les peuples qui en réalité ne font qu’un peuple. Il a invité l’agence sœur qu’est la Gaipa de poursuivre la consolidation de nos acquis en matière de promotion de l’investissement et d’œuvrer ensemble pour asseoir des projets de co-investissement portés par nos hommes d’affaires pour amplifier nos relations sur le plan économique et social.



