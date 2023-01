Forum économique de Davos : Les plus riches du monde demandent à payer plus de taxe

« En tant que millionnaires », écrivent les signataires de la lettre issus de treize pays différents, « nous savons que le système fiscal actuel n’est pas équitable ».



« Alors que le monde a traversé d’immenses souffrances ces deux dernières années, la plupart d’entre nous peuvent dire que leur richesse a augmenté pendant la pandémie – mais honnêtement, peu d’entre nous, voire aucun, peuvent affirmer qu’ils payent leur juste part d’impôts », regrettent-ils.



Par consensus, ils soutiennent que « pour le dire simplement, pour rétablir la confiance, il faut taxer les riches ». En ce sens, suggèrent-ils, « le monde et chaque pays qui en fait partie doit donc exiger que les riches paient leur juste part »



Parmi les signataires de cette lettre figurent, entre autres, l'acteur américain Mark Ruffalo, le premier investisseur d'Amazon, Nick Hanauer, la productrice américaine Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney et son héritière ou encore Gemma McGough, self-made-woman britannique de 40 ans, fondatrice de la branche anglaise de l’association Patriotic Millionaires.



« La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie », constate Oxfam dans son dernier rapport sur les inégalités mondiales intitulé « Les inégalités tuent ».



Dans ce document publié le jour de l’ouverture du « Davos Agenda », une semaine de dialogues qui réunit les élites politiques et économiques du monde entier en Suisse, Oxfam soutient que « c’est la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé ».



Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Forum-economique-de-Davos-...

