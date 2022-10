Forum international de Dakar: Tajabone et Africa d’Ismaila Lo pour assurer l’intermède musical

A l’occasion de grands évènements internationaux, à côté des discours des autorités comme les présidents et autres représentants, il y a toujours de l’animation musicale. Pour cette édition, c’est encore une ancienne gloire de la musique sénégalaise qui a assuré les deux intermèdes musicaux. Ismaila Lô a servi au public deux de ses chansons les plus connues des mélomanes. Habillé d’un boubou blanc, le musicien a chanté lors de son premier passage son morceau fétiche « Tajabone ».



Le public a qui le morceau a plu à repris avec le chanteur le refrain ‘’weuleuy’’ accompagné d’applaudissements bien nourris. Pour son deuxième passage, c’est « Africa », un morceau très aimé des Sénégalais et des Africains qu’il a chanté faisant réagir positivement là aussi le public. Une manière de se coller au forum qui parle de paix et de sécurité.

LeTémoin

Ndèye Fatou Kébé