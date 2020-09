Forum mondial de l’Eau à Dakar: Le Comité d’organisation cherche des projets socio-économiques

En ce sens, le comité d'organisation de cet important événement a mis en place « l'Initiative Dakar 2021 » qui, selon le World water council (Conseil mondial de l'eau), vise à collecter, soutenir et mettre en valeur des projets du monde entier qui créent un réel impact économique, social et environnemental sur la vie des populations.



Ledit Conseil indique dans la foulée qu’ainsi, il a été convenu que le Forum « Dakar 2021» est une belle opportunité et un tournant pour donner une nouvelle direction du Forum mondial de l'eau avec un processus renouvelé et structuré autour de quatre thèmes prioritaires, notamment la sécurité de l'eau, la coopération, l'eau pour le développement rural et les outils et moyens.



Dans le même ordre d’idées, l’institution universelle de l’eau souligne que si l’alignement des objectifs du projet sur les quatre priorités du Forum est un critère important, il doit également contribuer à la réalisation des Odd, en particulier l’Odd 6 lié à garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable.



A en croire le texte du World water council, les projets labellisés «Initiative Dakar 2021» bénéficieront d'une visibilité internationale, de partenariats et éventuellement d'un financement des institutions partenaires du Forum. « Les particuliers, gouvernements ou organisations non gouvernementales, collectivités locales ou institutions porteuses d'un projet jugé qualifié, peuvent déposer leur candidature afin de bénéficier du label «Initiative Dakar 2021», confie enfin le Conseil mondial de l'eau.

Bassirou MBAYE















