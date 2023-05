Forum mondial de l’économie sociale et solidaire GSEF Dakar 2023: Discours de Mme Victorine Anquediche Ndeye au préforum JEUN’ESS du 1e mai

L’intégralité du discours de Mme Victorine Anquediche Ndeye



▪ Honorable Député, Maire de la Ville de Dakar, Monsieur Barthélemy Dias ;



▪ Madame le Maire Soham Wardini, ma très chère sœur ;



▪ Monsieur le représentant du Maire de Bordeaux ;



▪ Madame Aude Saldana, Directrice exécutive du GSEF ;



▪ Monsieur Le Coordinateur Général du GSEF Dakar 2023, Monsieur Malick Diop ;



▪ Mesdames et Messieurs les Responsables des mouvements des jeunes ;



▪ Jeunes entrepreneuses et entrepreneurs solidaires du monde ;



▪ Distingués invités ; ▪ Chers amis de la presse nationale et internationale ;



▪ Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités.



Vous lisez sur mon visage le bonheur de vous accueillir, au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL et de l’ensemble de son Gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou BA, au Sénégal, Pays de la Téranga, Champion d’Afrique en titre, durant ce Pré-Forum consacré à la jeunesse.



J’imagine l’ampleur de vos efforts de tous genres pour rejoindre Dakar en bus, caravane, avions, traversant les continents et tout autre moyen. L’internationalisation de l’ESS en vaut la peine.



Je comprends l’intensité de votre engagement et de vos sacrifices. Une célèbre sociologue a dit justement, la solidarité n’a de sens qu’à l’aune des sacrifices qu’elle engendre.



La position de Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire me conduit naturellement à m’adresser aux jeunes car, les entrepreneurs solidaires jeunes se retrouvent dans tous les segments de l’ESS.

• Vous y êtes pour incarner les innovations ;



• Vous y êtes pour entreprendre solidairement ; • Vous y êtes pour démocratiser l’entreprenariat ;



• Vous y êtes pour démontrer que créer des richesses tout en poursuivant des finalités sociétales et environnementales, c’est tourner le dos à l’élitisme ;



• Vous y êtes pour faire société ;



• Vous y êtes pour demeurer la force de l’espoir sur le chemin de sociétés solidaires, entreprenantes et arcboutées à la justice sociale et économique.



Monsieur le Maire, Distingués participants ; Les jeunes du monde sont actifs dans la vie associative dans leur pays et à l’international, or, l’ESS signifie « s’associer pour entreprendre autrement » selon la formule de Paule Demoustier. Vous êtes au cœur de l’entreprenariat collectif dans les coopératives, les mutuelles, l’économie populaire, et dans les associations entreprenantes et responsables.



Vous êtes pareillement dans les entreprises sociales où les finalités sociétales et environnementales structurent la production de richesses selon les principes de l’ancrage territorial, de la lucrativité limitée, de la participation démocratique et de la valorisation de l’humain au cœur de l’action économique.



Vous êtes inventeurs des startups dans l’économie circulaire, l’économie verte, l’économie bleue, l’économie numérique, bref de l’ESS pour promouvoir le vivre ensemble dans la cohésion, la solidarité et la promotion des biens communs. Laissez-moi vous dire mon enthousiasme de vous recevoir au Sénégal durant ce moment historique à quelques jours du vote de la résolution des Nations-Unies le 18 avril 2023.



La Résolution « Promouvoir l'économie sociale et solidaire pour un développement durable » se situe dans le prolongement de 7 résolutions antérieures et textes de références des Nations Unies. 1. La Résolution intitulée " Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030" ; 2. La Résolution sur le programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement ; 3. La Résolution intitulée "Les coopératives dans le développement social ;



4. La Résolution intitulée "L'esprit d'entreprise au service du développement durable", qui reconnaît que l'entrepreneuriat social, y compris les coopératives et les entreprises sociales inclusives intégrant les personnes handicapées et groupes vulnérables ; 5. Le Texte relatif à la pandémie COVID-19 ; 6. Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies intitulé "Notre programme commun" appelle à un renouvellement du contrat social entre les gouvernements et leur population et au sein des sociétés afin d’accélérer la mise en œuvre des ODD qui s’inscrivent « dans les modèles d'entreprise qui s'alignent sur les efforts visant à repenser les mesures du progrès et de la prospérité » ;



7. La Résolution de l'OIT concernant le travail décent et l'ESS qui définit l'ESS comprenant les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les entreprises sociales, les groupes d'entraide et d'autres entités fonctionnant conformément aux valeurs et aux principes de l'ESS. Monsieur le Maire,



Distingués participants ;



Je voudrais conclure mon propos en vous proposant trois points de la résolution qui définissent des orientations consacrant son alignement sur le fait que : 1. L’ESS est localement ancrée et favorise l’endogénéité, la construction de la communauté, de la cohésion sociale, de la promotion de la diversité et de la solidarité avec les groupes vulnérables ;



2. L’ESS contribue « à réduire la pauvreté et à catalyser la transformation sociale » ; 3. La Résolution considère l’ESS en tant « qu'économie centrée sur l'homme et la planète » et encourage « l’élaboration des cadres juridiques spécifiques pour l’ESS , en rendant visible sa contribution dans les statistiques nationales, les incitations fiscales et les incitations à la passation de marchés, et son inclusion dans les programmes d'enseignement;



Je vous recommande fortement de délibérer durant ces deux jours et également durant le Forum des 4, 5 et 6 mai 2023 en partageant avec les autres acteurs la fibre créatrice des jeunes, l’élan collectif de la jeunesse et le sens de l’humain que vous portez dans l’ingéniosité au sein des territoires pour la souveraineté économique.



Je souhaite adresser mes félicitations à Sobel et Mamba et à toute l’équipe de jeunes volontaires et bénévoles pour leur engagement et les efforts déployés dans l’organisation de ce pré-forum Jeun’ESS.



A leurs côtés, je veux saluer l’accompagnement de l’ensemble des partenaires qui ont cru à cette ambition.



Merci pour votre soutien !



