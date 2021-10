Fouladou Les premières récoltes déjà sur le marché Difficile d’avoir des statistiques de prévisions des récoltes. Mais le constat est clair, tous les compteurs sont au vert. Le Fouladou s’achemine vers des productions record de céréales. Surtout pour le mil Sounna dont la récolte est en cours depuis une dizaine de jours.

De Médina Yéro Foulah àThiety en passant par Bogyuel Saré Bilaly, les tiges de mil sont observées a perte de vue avec des épis en maturité tout blanc. Il y a même des familles qui ont commencé à manger les nouvelles récoltes de mil.



Le couscous à base de sounna tout neuf dégage des senteurs chatouillant le nez, au petit soir dans certains villages. Au marché central de Kolda, le visiteur peut mesurer les prémices d’une belle production de cette campagne pour le maïs vert, les arachides variétés hâtives sont en vente depuis plusieurs semaines.



Les inquiétudes en début d’hivernage avec la rareté des précipitations ont été vîtes balayées avec les fortes pluies qui ont suivi. Aujourd’hui, tous les producteurs affichent le sourire et si la pluviométrie se poursuit jusqu’en fin octobre, des productions record seront atteintes pour l’arachide, le riz et même le coton qui reprend vie au Fouladou.

Sud Quotidien



