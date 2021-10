Foundiougne: De faux médicaments d’une valeur de 165 millions FCfa et 450 kg de chanvre indien, saisis Les éléments de la Brigade maritime de Foundiougne ont saisi une importante quantité de médicaments prohibés dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre dernier.

Une pirogue a été interceptée avec à son bord, des faux médicaments d’une valeur de 165 millions FCfa.



Toutefois, les propriétaires de la pirogue n’ont pas été arrêtés. Ces derniers, ont pris la fuite et abandonné l’embarcation, avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Les mêmes éléments de la Brigade de Douanes, précise-t-on, ont saisi une dizaine de jours plus tôt, 10 paquets de chanvre indien d’un poids total de 450 kg, d’une valeur de 27 millions FCfa.



