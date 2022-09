Foundiougne : Les fortes pluies menacent de perturber la rentrée scolaire

Rapporté par le quotidien « L’As », faisant le décompte, l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Foundiougne, Dame Touré, a soutenu hier que huit écoles se trouvent actuellement dans des sites inondés.



Et que ces établissements concernés sont localisés à Djilor, Toubacouta, Sokone, Passy et Foundiougne. Une situation inquiétante même si le Préfet de la localité rassure en soutenant que toutes les mesures sont prises pour une bonne rentrée scolaire.