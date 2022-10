Foundiougne en colère contre le Président Macky Sall : Des jeunes quittent le navire de l’APR

Une vague de départ de jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) vers l’opposition a été enregistrée dans cette localité. Une hémorragie à arrêter dans le département de Foundiougne.



Selon ces jeunes, le Parti de l’Alliance pour la République (Apr) souffre d'une démobilisation totale et continue d'enregistrer des départs vers l'opposition pour cause de frustration et de démotivation.



« Par conséquent, nous demandons au président de la République, Macky Sall, de réagir et lui rappelons les engagements pris à Fatick lors de l'audience du 26 mars 2022, où il avait pris lui-même l'engagement ferme de corriger le déséquilibre après les Législatives, par la promotion des jeunes du département de Foundiougne, afin d'éviter d'autres départs dans leurs rangs et de favoriser l’emploi des jeunes, au grand bénéfice du département », ont souligné les jeunes de Foundiougne.



Ces derniers ont, par la même occasion, demandé à éteindre le feu avant qu'il ne soit trop tard dans le département de Foundiougne qui, dans sa globalité, avec 17 communes, est toujours à l'écoute du Président Macky Sall. Pour rappel, le compagnonnage avec le président du Parti de l’Alliance pour la République (Apr), date de 2009.



Selon les jeunes, c’est depuis lors que le département lui a tout donné, il y a remporté toutes les élections, haut la main. « Mais aujourd’hui, le constat est amer. Il nous a été donné de constater que le Président Macky Sall récompense les zones où la coalition Bby a largement chuté. Pourtant, le département de Foundiougne regorge de cadres qui peuvent être promus à des postes de responsabilité, pour bien servir le pays et promouvoir l’emploi des jeunes du département », ont déploré les jeunes.











Tribune